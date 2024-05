Imagem forte! Lutador compartilha estrago feito por brasileiro no UFC

Polonês Mateusz Rebecki sofreu derrota depois de sequência invicta no MMA (Foto: SARAH STIER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 12:03 • St. Louis (EUA)

O lutador polônes Mateusz Rebecki foi derrotado pelo brasileiro Carlos Diego Ferreira, no sábado (11), em evento do UFC em St. Louis, nos Estados Unidos. O atleta do Brasil tomou o controle da luta a partir do segundo round e venceu por nocaute técnico. Após o confronto da categoria peso-leve, o europeu compartilhou nas redes sociais uma imagem do estrago feito por Carlos Diego.

Durante a luta, já era possível perceber os estragos causados pelo brasileiro. O árbitro, inclusive, interrompeu o combate para que o médico avaliasse se o polonês tinha condições de prosseguir lutando.

Rebecki foi derrotado pela segunda na vez na carreira no MMA. O polonês tem 19 vitórias em 21 lutas e vinha de três triunfos consecutivos no UFC. Carlos Diego Ferreira também chegou à 19ª vitória na carreira, sendo a 10ª no UFC. O brasileiro tem cinco derrotas no cartel.

Mateusz Rebecki após confronto com brasileiro Carlos Diego Ferreira (Foto: Reprodução / Instagram)