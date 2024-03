Medvedev em Indian Wells na semi (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 12:04 • Indian Wells (Califórnia)

Daniil Medvedev, número quatro do mundo, irá em busca da revanche, neste domingo (17), contra o espanhol Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. O russo foi derrotado ano passado, com certa facilidade, na final do mesmo torneio em 2023.

- Foi assim que fui para a partida com o Sinner na final do Aberto da Austrália. Eu sabia que nas últimas três vezes ele tinha me vencido, e sabia que se quisesse vencer tinha que ir lá, dar tudo de mim, 11 de 10, 20 de 10, tanto faz. Foi assim que também entrei na partida contra o Carlos Alcaraz no US Open. Ainda penso a mesma coisa, especialmente nesta quadra. Acho que hoje mostrei exatamente porque acho que essa quadra combina perfeitamente com ele. Às vezes é difícil acertar uma passada aqui porque a bola, enquanto está no ar, continua voando. É o que acontece com o saque. Então isso é uma grande vantagem. Se quiser vencer, tentarei ver o que posso fazer taticamente. Vou tentar entrar na cabeça dele, jogar fundo, acertar alguns golpes incríveis e tentar vencer dessa forma.”

Medvedev ainda contou sua façanha para superar Tommy na semifinal de Indian Wells e, assim, conseguir sua classificação para a grande final.

- Tommy ensinou a todos como me vencer, como jogar nas linhas, com força total. Ele estava jogando muito bem e eu não sabia o que fazer, então tudo que fiz foi tentar encontrar soluções. Joguei bem também, mas ele teve uma pequena queda no início do segundo set, o que me deu um pouco de confiança e tempo para ver do que sou capaz. Estou feliz por ter encontrado soluções e por ter conseguido superar o seu excelente jogo esta noite - declarou o russo.

A partida entre Medvedev e Carlos Alcaraz acontece às 18 horas (de Brasília) e terá transmissão da ESPN2 e do Star+.