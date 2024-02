Ao longo deste final de semana, a marca cobrirá em suas redes sociais os principais momentos do evento por meio da série Desenterradas, com conteúdos digitais feitos de fã para fã, na qual Fred deverá cumprir diversos desafios. Com o olhar de torcedor, o youtuber colocará à prova suas habilidades de entretenimento e transmitirá desde as interações com torcedores, até a experiência no estádio durante a partida, o jogo das estrelas, o show do intervalo, a cultura local e a gastronomia no entorno do evento. Para acompanhar a série Desenterradas, basta acessar o Instagram e o Tik Tok oficiais da Hellmann’s.