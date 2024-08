Hamilton vê aspectos positivos em fase ruim da Mercedes na F1: ‘Persistência e dedicação’

Mercedes de Hamilton é quarta colocada no ranking por equipes da F1 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 19/08/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Em contagem regressiva para vestir o macacão vermelho da Ferrari, Lewis Hamilton fez um balanço das últimas temporadas e admitiu que a fase ruim da Mercedes teve, sim, lado positivo, sobretudo no que diz respeito ao crescimento pessoal. O heptacampeão hoje se considera um companheiro de equipe melhor do que no passado na Fórmula 1.

A última mudança de regulamento, com a volta do efeito-solo, foi o que fez a Mercedes deixar o protagonismo de quase uma década. Com um projeto muito errático nas mãos, o time liderado por Toto Wolff só conseguiu voltar a ter performances convincentes do GP da Espanha deste ano em diante.

O progresso, aliás, foi muito significativo, tanto que a Mercedes já soma três vitórias nas últimas cinco corridas realizadas, duas com Hamilton. À revista norte-americana Esquire, o britânico de 39 anos falou sobre a maior ligação com as pessoas no trabalho em meio às dificuldades.

- Não é como você cai, é como você se levanta. É como você continua se esforçando todos os dias, como se conecta com as pessoas com quem trabalha. Acredito que aprendi a ser um melhor companheiro de equipe nesta fase, pois tivemos mais tempo para focar na comunicação - começou Lewis.

Na Inglaterra, diante da apaixonada torcida local, Hamilton pôs fim a um jejum de dois anos, seis meses e 25 dias sem subir ao degrau mais alto do pódio. Foi a 103ª vitória da carreira do maior vencedor da história da Fórmula 1, porém ele teve de lidar com a incerteza se ainda seria capaz de tal feito com o passar do tempo. Tornou-se, portanto, “uma batalha mental”.

- É sobre manter-se são, buscar novas ferramentas. No fim, tudo se resume a persistência e dedicação. Trabalho duro. Sempre compensa no final. Acho que aprendi que a vida é realmente sobre quanta dor você pode sentir e continuar, o que você pode sofrer e seguir em frente - completou.

Durante a passagem da F1 pela Bélgica, há três semanas, Lewis ainda destacou à imprensa a satisfação com a recuperação da Mercedes no campeonato.

- A Mercedes me apoiou aos 13 anos de idade, deu-me a chance de ser piloto deles e então me trouxe para cá e depositou toda a fé em mim nesses anos. Portanto, tem sido incrível, passamos por momentos difíceis, mas sempre saímos de cabeça erguida. Acho que permanecemos muito, muito fiéis a valores muito bons - seguiu.

- Então, para nós, termos passado por esta fase difícil e agora estarmos lentamente nos recuperando para brigar e vencer é uma ótima, ótima sensação. Estou orgulhoso do trabalho que George (Russell) e eu fizemos com a equipe e estou realmente animado para os próximos três meses - concluiu Hamilton.

A Fórmula 1 voltará às pistas após as férias de verão entre os dias 23 e 25 de agosto para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.