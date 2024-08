Alonso visita Sauber na Bélgica em meio a rumores de Bortoleto em lista de Binotto

O bicampeão, que gere a carreira de Gabriel, foi visto visitando os boxes do time de Hinwil (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 19/08/2024 - 10:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Embora a presença de Gabriel Bortoleto entre os cotados para ocupar a vaga que ainda resta na Sauber para 2025 esteja no campo das especulações que são comuns no período das férias da Fórmula 1, a candidatura do brasileiro tem um apoio de peso que pode fazer toda a diferença: Fernando Alonso. O bicampeão, que gere a carreira de Gabriel, foi visto visitando os boxes do time de Hinwil durante a passagem da categoria por Spa-Francorchamps, há três semanas.

A informação é do site italiano "Formu1a.Uno". Alonso é dono da A14 Management e acompanha de perto as carreiras dos pilotos que estão sob a sua tutela. Bortoleto é um deles desde o final de 2022, mas a ligação com o asturiano é ainda mais antiga, já que defendeu a FA Racing no ano de estreia na FRECA, em 2021.

Na Fórmula 2, Josep María Martí também é agenciado por Alonso, assim como Nikola Tsolov na Fórmula 3, entre outros pilotos. Bortoleto, contudo, tem chamado bastante atenção não apenas pelo título na F3 no ano passado, mas principalmente por estar na vice-liderança no primeiro ano de F2, atrás apenas de Isack Hadjar e com chances reais de brigar pelo título até o final do ano.

A informação de que Gabriel era o mais recente na lista do novo líder do projeto Audi na F1, Mattia Binotto, foi primeiro veiculada pelo "Formu1a.Uno" no início de agosto. Ao GRANDE PRÊMIO, o piloto da Invicta falou que ser lembrado o deixava feliz, pois era prova de que tem feito um bom ano na classe que antecede à F1.

— Fico feliz de meu nome ser citado. Acho que é importante você ser uma possibilidade para equipes. Demonstra que o seu resultado tem sido bom. Agora, tenho um contrato com a McLaren, sou um piloto deles, estou focado na Fórmula 2. Minha cabeça está somente focada nisso — salientou.

A publicação italiana ainda apontou outros nomes na lista de Binotto para o projeto da montadora das quatro argolas, como Robert Shwartzman, piloto da Ferrari no Mundial de Endurance (WEC) ou a própria manutenção de Valtteri Bottas. Outros dois pilotos também estariam na lista, mas com menos chances neste momento: Daniel Ricciardo, que foi bancado na RB até o fim do ano, e Mick Schumacher, piloto de testes da Mercedes e titular da Alpine no WEC.

Além disso, a Sauber conta com uma academia de pilotos com outros nomes que já foram cotados para a vaga, como Théo Pourchaire e Zane Maloney. Este último, inclusive, testou na Indy com a RLL.

Após as férias, a Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 23 e 25 de agosto para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.