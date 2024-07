“Por que não choro?”: Hamilton usa Barrichello como exemplo em “vitória mais emocionante”







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/07/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Lewis Hamilton voltou ao posto mais alto do pódio no GP da Inglaterra de Fórmula 1 deste domingo (7). Depois de dois anos e meio desde a última vitória, o britânico se emocionou com o triunfo em casa e chegou a chorar, fato inédito segundo ele mesmo. Lewis ainda lembrou de Rubens Barrichello durante as comemorações.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Foi o final da vitória mais emocionante que eu já vivi. Sempre me perguntava por que nunca choro — você vê e lembra o Rubens Barrichello chorando - referenciou.

Barrichello, entre vários momentos emocionantes na carreira, teve um marcante episódio de choro no pódio após a primeira vitória na Fórmula 1, conquistada no GP da Alemanha de 2000.

No caso de Hamilton, foi a primeira vitória na categoria desde 5 de dezembro de 2021. Para o piloto do #44, esse 104º triunfo da carreira, por vezes, parecia até inalcançável.

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

- É muito difícil, imagino que para todos, mas o importante é como você vai se reerguer. Você tem de continuar a se dedicar, mesmo quando você se sente no fundo do poço - afirmou.

- Definitivamente houve dias entre 2021 e hoje em que não senti que era bom o suficiente ou que voltaria para onde estou hoje. Mas o importante é que tive ótimas pessoas ao meu redor, continuando a me apoiar. Minha equipe, toda vez que eu aparecia e os via se esforçando, isso realmente me motivava a fazer a mesma coisa. Fora isso, meus fãs, quando os vejo ao redor do mundo, eles têm me apoiado muito. Então, um grande ‘muito obrigado’ a todos - concluiu.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.