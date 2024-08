Hamilton se martiriza após perda de ‘ao menos 1ª fila’ no grid da Itália

Hamilton em Monza, na Itália (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 31/08/2024 - 14:02 • Monza (ITA)

Lewis Hamilton deixou a classificação deste sábado (31), na Itália, “totalmente furioso” com a própria performance. Sexto colocado ao final depois de liderar o Q2, o britânico reconheceu que as sessões que definem a pole-position têm sido o principal ponto fraco na temporada 2024 da Fórmula 1 e ainda lamentou não ter mais uma vez correspondido “ao trabalho incrível” da Mercedes.

Desde os treinos livres, o cenário desenhado era de equilíbrio, sobretudo entre McLaren e Mercedes, com Ferrari muito próxima e Red Bull jogando as fichas no brilho de Max Verstappen. De fato, Lando Norris foi o melhor no Q1, enquanto Hamilton colocou a Mercedes no topo na segunda seção.

Veio, então, o tira-teima no Q3, e Norris estabeleceu 1min19s327 como tempo a ser batido. Hamilton explicou em entrevista à Sky Sports que perdeu décimos importantes que custaram uma posição melhor que a sexta.

— Estou furioso, totalmente furioso. Poderia ter feito a pole, ao menos a primeira fila. Simplesmente não fiz um bom trabalho — lamentou.

— Perdi 0s15 na curva 1 e depois 0s1 na última curva. Não há nenhum culpado, somente eu. A classificação tem sido meu ponto fraco, e não consigo descobrir o que fazer. Vou continuar tentando — completou Hamilton.

No dia em que a Mercedes enfim oficializou a subida meteórica de Andrea Kimi Antonelli à F1 na temporada 2025, Hamilton declarou que torce para que o jovem italiano tenha uma jornada melhor que a sua atual.

— Vou ficar me batendo pelas próximas duas horas, mas preciso seguir em frente. Temos um bom carro de corrida, a equipe fez um trabalho incrível. O carro estava melhor e a equipe merece mais. Talvez consigam isso com Kimi — encerrou.