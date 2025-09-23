menu hamburguer
Hamilton diz que ‘daria tudo por atualização na Ferrari’, mas aceita foco em 2026

Lewis Hamilton admitiu que daria tudo por uma atualização no carro da Ferrari

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
21:22
Lewis Hamilton em Mugello (foto: Ferrari)
Hamilton diz que "daria tudo por atualização na Ferrari", mas aceita foco em 2026 (Foto: Ferrari)
Apesar de andar na frente nos treinos livres, a Ferrari foi uma mera figurante no GP do Azerbaijão, finalizando na oitava colocação com Lewis Hamilton e em nono lugar com Charles Leclerc. Até por isso o britânico disse que daria tudo por uma atualização no carro e que esse é o motivo para equipe estar perdendo terreno em relação às rivais, mas entende o foco do time na temporada 2026.

Como se só o resultado discreto não bastasse, ainda houve um pequeno entrevero envolvendo os dois pilotos. A Ferrari pediu a Leclerc para ceder a posição para Hamilton, que vinha mais rápido e tinha mais chances de atacar os pilotos à frente. Caso não conseguisse, o heptacampeão teria de devolver o lugar, mas ele não cedeu e o monegasco não ficou nada satisfeito.

Como a equipe de Maranello está inteiramente focada no carro da próxima temporada, assim como boa parte dos times nessa altura do campeonato, a SF-25 não receberá novas atualizações até o fim do ano. Por esse motivo, Lewis acredita que o restante de 2025 será complicado.

Questionado se achava que a Ferrari poderia desafiar as equipes mais próximas da frente do grid nas etapas seguintes, Hamilton respondeu: — A McLaren esteve na frente o ano todo. Não fizemos nenhuma melhoria, então estamos alguns passos atrás. Acho que a Red Bull adotou um assoalho melhorado na última corrida —.

Lewis Hamilton após ser eliminado da classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)

— Então, eles agora melhoraram o desempenho e espera-se que provavelmente ganhem mais corridas”, ressaltou. “Se nos classificarmos melhor, estaremos em uma posição mais vantajosa para ter resultados positivos — reforçou.

— Eu daria qualquer coisa por uma atualização, mas obviamente não temos isso, temos de nos concentrar no carro do ano que vem, então só precisamos melhorar na otimização e na execução — finalizou Hamilton.

Fórmula 1 terá um fim de semana de descanso até a próxima etapa da temporada. Carros e pilotos voltam às pistas entre os dias 3 e 5 de outubro, para o GP de Singapura, com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.

