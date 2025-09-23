Hamilton diz que ‘daria tudo por atualização na Ferrari’, mas aceita foco em 2026

Apesar de andar na frente nos treinos livres, a Ferrari foi uma mera figurante no GP do Azerbaijão, finalizando na oitava colocação com Lewis Hamilton e em nono lugar com Charles Leclerc. Até por isso o britânico disse que daria tudo por uma atualização no carro e que esse é o motivo para equipe estar perdendo terreno em relação às rivais, mas entende o foco do time na temporada 2026.

Como se só o resultado discreto não bastasse, ainda houve um pequeno entrevero envolvendo os dois pilotos. A Ferrari pediu a Leclerc para ceder a posição para Hamilton, que vinha mais rápido e tinha mais chances de atacar os pilotos à frente. Caso não conseguisse, o heptacampeão teria de devolver o lugar, mas ele não cedeu e o monegasco não ficou nada satisfeito.

Como a equipe de Maranello está inteiramente focada no carro da próxima temporada, assim como boa parte dos times nessa altura do campeonato, a SF-25 não receberá novas atualizações até o fim do ano. Por esse motivo, Lewis acredita que o restante de 2025 será complicado.

Questionado se achava que a Ferrari poderia desafiar as equipes mais próximas da frente do grid nas etapas seguintes, Hamilton respondeu: — A McLaren esteve na frente o ano todo. Não fizemos nenhuma melhoria, então estamos alguns passos atrás. Acho que a Red Bull adotou um assoalho melhorado na última corrida —.

— Então, eles agora melhoraram o desempenho e espera-se que provavelmente ganhem mais corridas”, ressaltou. “Se nos classificarmos melhor, estaremos em uma posição mais vantajosa para ter resultados positivos — reforçou.

— Eu daria qualquer coisa por uma atualização, mas obviamente não temos isso, temos de nos concentrar no carro do ano que vem, então só precisamos melhorar na otimização e na execução — finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 terá um fim de semana de descanso até a próxima etapa da temporada. Carros e pilotos voltam às pistas entre os dias 3 e 5 de outubro, para o GP de Singapura, com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.