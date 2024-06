Hamilton no pódio em Barcelona, Espanha (Foto: Manaure Quintero / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/06/2024 - 13:08 • Barcelona (ESP)

Lewis Hamilton conseguiu sua melhor performance do ano durante o GP da Espanha, que aconteceu neste domingo (23), e conquistou seu primeiro pódio em 2024. Após uma etapa em que precisou ser aguerrido para ganhar as posições de Carlos Sainz e George Russell, o heptacampeão destacou o fim de semana “muito bom” da Mercedes e reconheceu que o W15 evoluiu de forma considerável.

Hamilton alinhou o carro em terceiro, mas não teve uma boa largada, perdeu a posição para George Russell e passou a ser atacado pela dupla da Ferrari. Ainda assim, aliando uma estratégia assertiva por parte da Mercedes com o bom ritmo do W15 e uma pilotagem mais agressiva, o heptacampeão conseguiu se colocar novamente no top-3.

— Foi um fim de semana muito bom. Agradeço à equipe por todo trabalho com estratégia e com a parada nos boxes. Assim como o Lando, também perdi tempo na largada, perdi algum tempo para as Ferrari, então foi uma batalha complicada para voltar para essa posição. Não sei se era possível ficar mais perto dos carros à frente, mas melhoramos muito — apontou o #44.

(Foto: Thomas COEX / AFP)

Durante o último stint, Hamilton seguiu uma estratégia diferente de Russell. Enquanto o #63 calçou pneus duros durante a segunda parada nos boxes, o #44 optou por calçar a borracha mais macia. Lewis explicou que o composto mais rígido nunca foi uma opção para ele.

— Era o plano desde o início. Para mim nunca foi uma opção andar com pneus duros, então sempre estive com a cabeça pensando em começar a corrida de macio, mudar para os médios e depois voltar para os macios — destacou Hamilton.

Durante o GP da Espanha, Hamilton teve embates duros com Russell e com Carlos Sainz. Contra o piloto da Ferrari, no entanto, o titular da Mercedes precisou ir no limite na curva 1 e chegou a tocar no carro do #55. Os comissários entenderam que foi o lance de corrida e ninguém foi punido.

— Todas as ultrapassagens foram muito apertadas, do jeito que tem de ser. Chegamos a nos tocar [Carlos Sainz], mas foi no limite, havia espaço — finalizou.

A Fórmula 1 volta de 28 a 30 de junho, na Áustria, a segunda de três corridas em sequência. O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da temporada 2024.