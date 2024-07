Hamilton classifica vitória no GP da Inglaterra de 2024 como ‘uma das mais especiais’

Hamilton voltou a vencer uma corrida depois de dois anos e meio (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/07/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Lewis Hamilton venceu pela 104ª vez na carreira no GP da Inglaterra, que aconteceu no último domingo (8). A vitória, no entanto, teve um gosto especial para o heptacampeão, que não subia no lugar mais alto do pódio desde o GP da Arábia Saudita de 2021. Por ter passado tanto tempo sem vencer, e por ter ficado muito emocionado com o resultado em Silverstone, o #44 definiu o último triunfo como um dos mais especiais de sua carreira.

Demorou 945 dias para Hamilton voltar a vencer na Fórmula 1. A última vitória do heptacampeão havia acontecido durante a intensa batalha pelo título contra Max Verstappen na temporada de 2021, no GP da Arábia Saudita. Desde então, nos anos seguintes, a Mercedes foi incapaz de desenvolver um carro competitivo e Lewis não conseguiu se colocar em posição de brigar pelas vitórias.

Durante a coletiva de imprensa que aconteceu após o GP da Inglaterra, Hamilton foi questionado sobre o quão especial foi esse triunfo. Embora tenha destacado atuações do passado, como a primeira vitória em Silverstone em 2008, o titular da Mercedes disse que gosta de aproveitar o presente e colocou o desempenho de 2024 como um dos mais especiais.

“Tenho uma memória muito ruim, mas honestamente, realmente gosto muito de viver o presente. Não sinto que sou capaz de comparar esta vitória com qualquer outra. Tive momentos ótimos e momentos em que não achava que seria capaz de vencer, como a primeira vitória do aqui em Silverstone em 2008. Me classifiquei apenas em quarto, mas parecia que não tinha chance de vencer a corrida, e então choveu, e obviamente tive aquela ótima sensação”, destacou Lewis.

“Acho que estar na minha corrida em casa, esse é o período mais longo que estava sem vencer, 945 dias. E a emoção que se acumulou ao longo desse tempo. Então, este parece ser um dos mais especiais para mim, acho, se não o mais especial”, finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.