Ricciardo reconhece força de Tsunoda: ‘Não vou levar surra de alguém que não é rápido’

Ricciardo não tem vaga garantida para 2025 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/07/2024 - 12:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Daniel Ricciardo vem de atuações melhores na F1 2024, pontuando nas corridas do Canadá e da Áustria e segue atrás do companheiro de RB no campeonato, Yuki Tsunoda. Enquanto o japonês vai seguir na equipe para o próximo ano, o australiano tem futuro indefinido na categoria.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Daniel era visto como um dos principais candidatos à vaga de Sergio Pérez na Red Bull, mas o mexicano renovou por duas temporadas. Enquanto isso, na batalha interna da equipe, perde por 9 x 3 para Tsunoda.

➡️ Consultor da Red Bull admite risco de demissão de Pérez e promete ‘análise no recesso’

E mais: Liam Lawson se prepara para um teste importante em Silverstone, o mesmo que definiu seu retorno ao grid na temporada passada para o lugar de Nyck De Vries. Em entrevista ao PlanetF1, Ricciardo admite que sua temporada não corresponde às expectativas, mas acredita que as críticas também são um pouco exageradas.

“Eu sei da minha temporada, no geral, não foi o que queria e está abaixo do esperado e, por isso, claro que vou receber críticas. Não acho que a diferença tenha sido, ou raramente foi, cerca de 0s5 ou algo assim para ele (Tsunoda)”.

Com 11 pontos contra 20 do companheiro, a perspectiva de troca de assento entre Pérez e Ricciardo voltou à tona, muito graças à má forma do mexicano, que recebeu críticas do consultor da Red Bull, Helmut Marko. Assim, o piloto sabe que precisa melhorar, encostar na briga com Yuki e, quem sabe, ter a chance novamente no time A dos taurinos.

(Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

“Ele (Tsunoda) está recebendo muitos elogios, então, não vou levar surra de alguém que não é muito rápido. Acho que todos reconhecem que ele tem um ritmo de volta muito bom mas, sim, a batalha entre a gente obviamente está sendo observada de perto”, completou.

A Fórmula 1 volta à ação entre os dias 19 e 21 de julho para o GP da Hungria, no Hungaroring.