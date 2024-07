Haas anuncia extensão de acordo e continua a utilizar motores Ferrari até F1 2028

Haas continuará usando motores da Ferrari na F1 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/07/2024 - 10:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com mais uma temporada inteira pela frente antes de entrar em vigência a nova fase de motores da Fórmula 1, as equipes já se adiantam na tomada de decisões. A Haas anunciou, na manhã desta terça-feira (16), a renovação da parceria com a Ferrari até o fim de 2028.

A Haas utiliza motores da Ferrari desde que estreou na F1, em 2016, e inaugurou uma nova fase nas parcerias técnicas entre equipes do Mundial ao passar a adquirir diversas partes do conjunto da Ferrari, além dos motores. Nos últimos anos, passou a Sauber como equipe mais próxima aos italianos no grid. É uma tendência a ser mantida, visto que a Sauber foi vendida para a Audi, que terá motor próprio em 2026.

- Estou muito animado por estender nossa relação com a Ferrari até 2028. Como equipe, sempre corremos com motores Ferrari. Ter essa estabilidade contínua enquanto partimos para o próximo ciclo de regras de motores é fundamental para nosso desenvolvimento - disse o chefe da Haas, Ayao Komatsu.

- A relação com a Ferrari sempre foi especial para nós, eles foram vitais no início do programa e continuaram como uma parceira técnica valiosa para nós ao longo das últimas nove temporadas - afirmou.

- Estou feliz que tenhamos mais temporadas pela frente. Agradeço a Frédéric Vasseur e muitos outros na Ferrari por continuarem a mostrar fé em nosso projeto. Esse anúncio é mais um exemplo da ambição de longo prazo da Haas. Nosso investimento e crescimento no esporte continuam - completou Komatsu.

A Fórmula 1 volta à ação neste final de semana com o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.