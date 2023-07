O nadador teve um bom desempenho nas eliminatórias, ao passar nos primeiros 300m entre os líderes, ficando atrás apenas do alemão Lukas Mertens. No entanto, nos últimos 100m, o atleta disparou para terminar a série em primeiro lugar. O brasileiro ficou atrás apenas do australiano Samuel Short e do austríaco Felix Auboeck que ficaram nos primeiros lugares na bateria seguinte, assim, disputando a final na raia 3.