Gui Khury vence medalha de ouro nos X-Games e iguala feito histórico

21/09/2024 - Chiba (JAP)

Neste sábado (21), o skatista Gui Khury, de apenas 15 anos, venceu a medalha de ouro no Vert dos X-Games de Chiba, no Japão. Com a conquista, o curitibano chegou a marca de dez medalhas conquistadas no maior evento de esportes radicais do mundo e igualou o recorde histórico da esquiadora Kelly Sildaru, ex-detentora do título de maior medalhista jovem da competição

Durante a disputa da final, Gui confirmou seu favoritismo e o motivo de ser um dos melhores skatistas do mundo na modalidade e não deu chance para os adversários. Completando o pódio, na segunda colocação Soya Inomata, e com o bronze, o americano Tom Schaar. No início do mês, Gui já havia feito história novamente na modalidade, ao se tornar campeão mundial de vertical, em Roma, na Itália.

Com esse resultado, ele chegou a dez medalhas na competição - quatro de ouro, quatro de prata e duas de bronze - , sendo três ouros conquistados no Best Trick. Em Chiba, o brasileiro igualou o recorde de maior número de medalhas por um adolescente, já que a ex-detentora do feito era a esquiadora multidisciplinar Kelly Sildaru, que venceu dez medalhas nos X-Games antes de completar 20 anos.

O evento já foi responsável por colocar seu rosto no Guinness World Records três vezes: um por ser o atleta mais jovem do X-Games, outro por ser o primeiro skatista a realizar a manobra 1080, no vertical, e o mais recente, por ser o medalhista de ouro mais jovem dos X-Games (masculino). Agora, Gui visa quebrar o recorde ainda nesta edição, em Chiba, já que irá competir nas finais do Vert Best Trick, na madrugada deste domingo, por volta das 1h.