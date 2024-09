Bia Haddad vence rodada dupla e decide título do WTA de Seul

Bia Haddad Maia em quadra pelo WTA 500 de Seul, na Coréia do Sul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 21/09/2024 - 11:20 • Seul (CDN)

Bia Haddad Maia, número 17 do mundo, completou, na manhã deste sábado (21), o dia perfeito. A brasileira mais bem colocada no ranking mundial do tênis superou a rodada dupla e se garantiu na decisão do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul - evento sobre o piso duro com premiação de US$ 920 mil (R$ 4,9 milhões).

Depois de aplicar 6/2 6/1 na russa Polina Kudermetova, a brasileira superou a irmã dela, Veronika Kudermetova, atual 44ª colocada, por um duplo 6/4. O confronto teve 1h47min de duração e garantiu a vaga na decisão do evento.

A brasileira disputará sua segunda final nos últimos três torneios e tentará o primeiro título do ano. Ela foi vice-campeã no WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos, e fez inédita quartas de final no US Open, melhor resultado de uma brasileira, desde Maria Esther Bueno em 1968.

Bia Haddad jogará, neste domingo (22), sua sétima final na carreira e buscará o quarto título - o primeiro desde novembro do ano passado. Ela tem títulos no WTA Elite Trophy, antiga competição com as oito melhores fora do WTA Finals, e os WTAs 250 de Birmingham e Nottingham, ambos na grama, em 2022. Portanto, a brasileira tentará título em um evento de categoria 500. Ela repete o feito de 2017 quando foi finalista em Seul, na época um torneio 250. Havia sido a primeira final da carreira de Bia Haddad.

Bia Haddad Maia busca primeiro título do tênis no ano, em Seul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

A final será às 4h, no horário de Brasília, contra a russa Daria Kasatkina, 13ª e principal favorita. Bia a derrotou em dois jogos no ano passado no Elite Trophy e em Doha, no Qatar, mas perdeu este ano em batalha na semi em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.