O Brasil é o sexto no ranking mundial (Foto: FIVB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB), sorteou os grupos do torneio de vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quarta-feira (26). O Brasil não se deu muito bem e caiu em um grupo com Itália e Polônia, equipes que fizeram a última final do Campeonato Mundial. A competição começa em 27 de julho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Diferente do que aconteceu nas últimas edições, o vôlei masculino em Paris contará com a participação de 12 equipes. Elas estão divididas em três grupos de quatro, em que as duas primeiras colocadas de cada chave e as duas melhores terceiras colocadas no geral se classificam para as quartas de final. Depois disso, mata-mata até a final.

➡️ Bernardinho define lista de inscritos do vôlei masculino para as Olimpíadas

Por conta de uma campanha irregular na Liga das Nações, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino aparece em sexto lugar no ranking mundial. Por conta disso, a equipe comandada por Bernardinho ficou no pote 3 no sorteio dos grupos olímpicos. Isso fez com que o Brasil caísse em um grupo com duas seleções de ranking melhor do que o seu. No caso, Polônia (líder) e Itália (4ª). Por outro lado, o Egito aparece em 19º lugar.

Nos outros grupos, o A conta França, Eslovênia, Canadá e Sérvia. Já o C reúne Japão, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. O chaveamento das quartas de final não é pré-determinado e depende da classificação das equipes na primeira fase. As oito equipes classificadas serão ranqueadas de acordo com suas campanhas, em que o primeiro enfrenta o oitavo e, assim, sucessivamente.

(Foto: CBV)

Mesmo com o sorteio, o calendário das partidas ainda não está definida. Mas já está decidido que as competições do vôlei masculino começarão em 27 de julho, o primeiro sábado dos Jogos Olímpicos. A fase de grupos vai até 3 de agosto. O mata-mata se inicia no dia 5, enquanto a final acontecerá em 10 de agosto