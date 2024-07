Grécia vence a Eslovênia, e Luka Doncic está fora dos Jogos de Paris

Luka Doncic é o cestinha da partida, mas não evita eliminação da Eslovênia (Foto: Divulgação / FIBA)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 15:04 • Pireu (GRE)

O Pré-Olímpico de Basquete de Pireu, na Grécia, recebeu um confronto entre dois dos principais jogadores da NBA na atualidade neste sábado (6). A Grécia, de Giannis Antetokounmpo, venceu a Eslovênia, de Luka Doncic. Com isso, o astro do Dallas Mavericks não disputará os Jogos Olímpicos de Paris. Os gregos ainda precisam vencer a final do torneio para garantir a vaga.

A Grécia mostrou superioridade desde o princípio, iniciando a partida com um amasso no primeiro quarto (32 a 14). Depois de duas parciais equilibradas, os gregos chegaram ao último quarto com vantagem confortável e passearam novamente para fechar grande vitória por 96 a 68.

Finalista da NBA na última temporada, Doncic fez questão de disputar o Pré-Olímpico, apesar da exaustão e de vários problemas físicos. O esloveno foi o cestinha da partida com 21 pontos, além de sete rebotes e cinco assistências, mas não conseguiu evitar a eliminação diante do forte coletivo grego.

Com 13 pontos, Antetokounmpo foi apenas o terceiro maior pontuador da Grécia - Walkup, com 19, e Toliopoulos, com 17, lideraram. O craque do Milwaukee Bucks só precisou atuar durante 20 minutos.

Antetokounmpo em ação no Pré-Olímpico de Basquete (Foto: Divulgação / FIBA)

Na decisão, a Grécia enfrentará o vencedor do duelo entre República Dominicana e Croácia, que acontece logo mais, às 15h (de Brasília). A final será realizada já neste domingo (7), também às 15h.