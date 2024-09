Grande evento de beach tennis chega a cidade do interior de São Paulo

(Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 21:58 • Rio de Janeiro

De 19 a 22 de setembro, a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, se transformará no epicentro do beach tennis nacional com a realização do Mormaii Open de Beach Tennis. O evento, que ocorrerá na Arena 241, e reunirá mais de 600 atletas, incluindo ídolos do cenário mundial, como Samantha Barijan, Vinicius Font e Vitória Marchezini.

Com uma super estrutura, o Mormaii Open se destaca por ser mais do que uma competição esportiva, oferecendo uma verdadeira experiência para os amantes do esporte e para a comunidade local. O evento contará com áreas de convivência, estandes, e uma programação pensada para toda a família.

E como se não bastasse a emoção das quadras, a noite de 20 de setembro trará um toque especial com um show exclusivo da dupla Maiara e Marisa, garantindo entretenimento de qualidade.

Este evento não só destaca São Carlos como um dos grandes polos de beach tennis no país, mas também reforça o compromisso da Mormaii com a promoção do esporte e do estilo de vida saudável.

Serviço:

Data: 19 a 22 de setembro de 2024

Maiara e Marisa (20 de setembro) Ingressos e mais informações:

Inscrições

Ingressos para o show aqui