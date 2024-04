GP do Japão e Ayrton Senna: saiba como era a relação do tricampeão mundial com Suzuka

Ayrton Senna no pódio do GP do Japão de 1988 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 06/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ayrton Senna deixou a sua marca na Fórmula 1 de diversas formas. Seja dentro ou fora das pistas, o brasileiro é lembrado por todos pelo seu jeito de ser e a forma de pilotar. O piloto tinha uma relação de amizade muito grande com a pista de Suzuka, no Japão, palco da corrida deste final de semana.

Senna, que é tricampeão mundial, venceu todos os títulos de sua carreira no território japonês. Algumas aconteceram antecipadamente e outras bem disputadas. Pensando nisso, o Lance! apresenta a história das conquistas de Ayrton em Suzuka abaixo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏎️ 1988: DISPUTA COM ALAIN PROST

PASCAL PAVANI/AFP

Senna disputou o título com Alain Prost, companheiro de equipe. Neste ano, a McLaren venceu 15 dos 16 GPs, em um regulamento que tinha cinco descartes. Ayrton conquistou Suzuka, que rendeu seu primeiro título com uma corrida de antecipação. O francês venceu em Adelaide, na Austrália, mas não atrapalhou a festa brasileira.

Um ano depois, ambos protagonizariam um dos momentos mais marcantes da Fórmula 1. O francês venceria em 1989 após a polêmica desclassificação do brasileiro em Suzuka.

(Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

➡️ Hamilton vê ‘melhor TL1 do ano’ e pede que Mercedes ‘não mude muita coisa’ no Japão

🏎️ 1990: TERCEIRA DISPUTA COM ALAIN PROST

(Foto: Jean-Loup GAUTREAU and Pascal PAVANI / AFP)

Pelo terceiro ano seguido, Prost e Senna estavam lado a lado em busca do título da F1. Logo no início, os dois pilotos se tocaram na largada e abandonaram a disputa. O resultado beneficiou Ayrton, que foi consagrado bicampeão a partir daquele momento, antes da última etapa, em Adelaide.

🏎️ 1991: UM ACIDENTE DEFINE O TÍTULO

(Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

Assim como no ano anterior, um acidente definiu o título de Ayrton Senna. Dessa vez, o brasileiro batalhou com Nigel Mansell. Senna viu o inglês rodar e parar na brita ainda na nona volta da prova. No final, o brasileiro abriu caminho para que Gerhard Berger vencesse a prova. Assim como nos últimos anos, a Austrália fechava o campeonato.

O GP do Japão está sendo realizado neste final de semana, com dominância total de Max Verstappen no primeiro treino. O local também é especial para o holandês, já que conquistou o bicampeonato em 2022.