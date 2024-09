GP do Azerbaijão: onde assistir, horário e informações da corrida da Fórmula 1

Azerbaijão irá sediar a 17º etapa da Fórmula 1 2024 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 06:00 • Baku (AZE)

O Azerbaijão recebe a 17º etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. Baku chega em um momento interessante e importante do campeonato, com a ascensão da McLaren, queda da Red Bull e a boa fase da Ferrari. O final de semana será realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro, com transmissão da Band, BandSports e F1TV.

Charles Leclerc venceu o GP da Itália, em Monza, casa da Ferrari. O piloto superou as McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris e levou a melhor no circuito de Monza.

Max Verstappen ainda lidera o Mundial de pilotos com 303 pontos. Norris é o segundo, com 241, e Leclerc ocupa a terceira posição, com 217 pontos.

Saiba a programação abaixo:

GP DO AZERBAIJÃO — 17º ETAPA DA TEMPORADA DE 2024

FÓRMULA 1

Sexta-feira, 13 de setembro

6h20 — Treino livre 1 (Bandsports e F1TV)

9h50 — Treino livre 2 (Bandsports e F1TV)

Sábado, 14 de setembro

5h20 — Treino livre 3 (Bandsports e F1TV)

8h30 — Classificação (Band, Bandsports e F1TV)

Domingo, 15 de setembro

7h30 — Corrida (Band e F1TV)