Goleiro da Seleção rompeu com clube e pagou para jogar a Copa do Mundo de Futsal

Roncaglio, goleiro da Seleção Brasileira de Futsal. Foto: Leto Ribas/CBF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro

Goleiro reserva da Seleção Brasileira, Roncaglio precisou fazer mais do que demonstrar todo seu potencial para estar no grupo que disputa a Copa do Mundo de Futsal, que começou nesse sábado, no Uzbequistão. Sem conseguir liberação de seu clube para o período de preparação, ele decidiu romper o contrato e pagar a multa rescisória com dinheiro do próprio bolso.

➡️Marcel e Marlon: conheça os destaques da estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futsal

E o valor não foi nada irrisório: atleta do Anderlecht, da Bélgica, ele desembolsou 20 mil euros (R$ 123 mil, na cotação atual) para estar no grupo que se apresentou ainda em agosto na Granja Comary, em Teresópolis. O valor foi revelado pelo site Relevo, da Espanha.

— Não foi uma decisão fácil. Eu tenho família, tenho filho, e a gente tem que pensar neles nessas questões. Mas é um sonho disputar a Copa do Mundo, sempre foi. Talvez seja minha última, porque tenho 36 anos —, contou Roncaglio, em entrevista à CazéTV.

O goleiro explicou que tentou de todas as formas negociar a liberação junto ao clube, e que a própria CBF e seu agente entraram em contato com o Anderlecht, sem sucesso. Ele, então, decidiu encerrar seu contrato e pagar a multa rescisória.

— Entre representar o Brasil e ficar no meu clube, eu preferi representar o Brasil —, afirmou Roncaglio. Ele ainda não se acertou com nenhum outro clube.

O goleiro entrou em quadra no segundo tempo da vitória do Brasil sobre Cuba, por 10 a 0, na estreia da Copa do Mundo. O resultado deixou o Brasil na liderança do Grupo B. A Tailândia, tem os mesmos três pontos, mas fica em segundo pelo saldo de gols — na estreia, derrotou a Croácia por 2 a 1.