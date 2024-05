Giullia Penalber com o cartaz "Atleta Classificado" (Foto: United World Wrestiling)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 13:50 • Istambul (TUR)

Giullia Penalber conquistou vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta sexta-feira (10), no Pré-Olímpico de Wrestling, em Istambul, na Turquia. A brasileira se classificou na categoria até 57kg do estilo livre feminino. A atleta venceu três lutas, chegou a final e carimbou o passaporte para a capital francesa.

Penalber não conseguiu se classificar para os Jogos de Tóquio. Na época, a brasileira chegou em situação parecida. A atleta precisava terminar entre as duas melhores no Pré-Olímpico de Ottawa, no Canadá, mas ficou na terceira colocação. No entanto, dessa vez, a vaga não escapou.

Além Giullia na competição, temos Kamila Barbosa (50kg), que disputará a repescagem, enquanto Sabrina Game (53kg) e Laís Nunes (62kg) foram eliminadas.

(Foto: United World Wrestiling)

Giullia compete na categoria até 57 kg do wrestling. Irmã de Vitor Penalber, judoca que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ela também iniciou a carreira no judô, mas trocou de modalidade após uma mudança nas regras da luta mais tradicional no Brasil. No ano passado, a brasileira foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Penalber é a primeira atleta do wrestling brasileiro a garantir vaga para em Paris-2024.