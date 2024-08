Gasly lidera TL3 do GP da Holanda marcado por acidente violento de Sargeant

Pierre Gasly surpreendeu e terminou na frente no TL3 do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/08/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro

Para quem esperava um ensaio geral para a classificação do GP da Holanda, o terceiro e último treino livre, na manhã deste sábado (24), foi uma grande decepção. Com chuva fina, pista molhada e até cortina de névoa, a situação da pista estava longe de ser ideal. Mas nem foi esse o motivo. A questão é que um violento acidente de Logan Sargeant decepou 43 minutos de tempo de pista. Com o que sobrou, Pierre Gasly liderou de maneira inesperada.

O acidente em questão veio com apenas 15 minutos de atividade. Sargeant perdeu completamente o controle do carro ao tocar a grama com dois pneus na saída da curva três e foi no muro. O carro ficou destruído e começou a pegar fogo imediatamente. O piloto saiu sem problemas, mas a Williams ficou com enorme pepino para resolver à três horas da classificação.

Antes da batida, a pista apenas começava a esquentar, já que a névoa incomodou nos minutos iniciais. Fernando Alonso era o líder, mas com tempo pouco representativo. A bandeira verde, contudo, apareceu para os dois minutos finais. Só o limite para uma volta de saída dos boxes e uma volta rápida. Embora quase todo mundo tenha aproveitado para ir à pista neste período, poucos tentaram virar tempo. Entre os que tentaram, Gasly foi o de maior sucesso e anotou 1min20s311 para liderar. Kevin Magnussen foi o segundo, com Valtteri Bottas, Lando Norris, Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Lance Stroll, Nico Hülkenberg e Carlos Sainz no top-10. Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc registraram tempo apenas no último momento, mas nenhum deles tentou virar volta rápida. Sergio Pérez e Yuki Tsunoda ficaram sem tempo cronometrado.

A prova do GP da Holanda será neste domingo (25). O s pilotos disputam a corrida em Zandvoort também a partir das 10h, no horário de Brasília.

Pierre Gasly, da Alpine, liderou o TL3 do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

Confira como foi o TL3 do GP da Holanda

Após uma sexta-feira (23) de manhã chuvosa, o sábado chegava com condições ainda mais desafiadoras para equipes e pilotos da Fórmula 1. O dia amanheceu já com chuva e encarava uma expectativa de seguir assim, ao menos de forma intermitente, até a noite.

Apesar da pista molhada, a temperatura ambiente estava em torno dos 23°C, com o asfalto ligeiramente abaixo dos 30°C. Era hora da última atividade antes da formação do grid de largada.

A manhã era especialmente importante para Nico Hülkenberg e Carlos Sainz, que, com diferentes problemas, praticamente não andaram no segundo treino livre. Hülkenberg tinha problema de freios e acabou colidindo sem gravidade com a barreira de pneus, enquanto Sainz sofreu falha no câmbio e ficou parado nos boxes.

Os primeiros minutos da atividade foram de silêncio, contudo, visto que a névoa vinda do Mar do Norte, logo ao lado, era incômoda. Mas George Russell e Hülkenberg foram os que se prontificaram a desbravar o traçado de Zandvoort. Kevin Magnussen e Valtteri Bottas apareceram na sequência. Era uma movimentação pequena, contudo.

Neste momento, o problema inicial - e novamente com Hülkenberg, que passou direto, desta vez na curva 11 – ontem fora na 1 – e tocou a barreira de pneus. Foi mais fraco que na anterior, ainda conseguiu sair sozinho, mas tinha quebra na asa dianteira. No rádio, mostrou incômodo: “É a mesma coisa de ontem com os freios”, afirmou.

Os pilotos começavam a aparecer para testar as condições de pista, todos de pneus intermediários, mas não estava fácil. Magnussen e Fernando Alonso tiveram pequenas escapadas, sem consequências, mas uma batida grave viria logo.

Foi com Logan Sargeant, que também bateu no GP da Holanda de 2023, mas durante a classificação. E tudo aconteceu no momento em que, ao sair da curva três, o estadunidense tocou a grama com duas rodas. Imediatamente, perdeu o controle e foi na direção do muro com uma pancada violentíssima. Logo na sequência, avisou que estava bem, mas foi avisado pela equipe que o carro começava a pegar fogo.

Sargeant saiu, mas com uma imagem terrível atrás dele. Além do fogo, o carro estava destruído pelo impacto. Dava para saber de imediato que seria improvável participar da classificação. De qualquer maneira, bandeira vermelha colocava o TL3 em suspenso.

Carro de Logan Sargeant ficou destruído após acidente no TL3 do GP da Holanda (Foto: Remko de Waal / AFP)

Os pilotos que estavam na pista foram avisados do acidente e que deveriam diminuir velocidade, sempre querendo saber se o colega estava bem. Russell precisou diminuir a velocidade rapidamente para evitar o impacto com os destroços, uma vez que era o piloto mais próximo.

No momento do acidente, com 15 minutos de atividade, somente dez pilotos tinham tempo registrado, mas sem nenhum verdadeiramente competitivo. Alonso, com 1min21s461, liderava, seguido por Oscar Piastri, Lance Stroll, Magnussen, Sargeant, Lando Norris, Russell, Alexander Albon, Bottas e Daniel Ricciardo.

Por outro lado, Max Verstappen, Sergio Pérez, Lewis Hamilton e Charles Leclerc sequer haviam chegado a entrar na pista.

A direção de prova anunciou, inicialmente, que daria bandeira verde às 12h25 do horário local, abrindo cinco minutos de pista livre, mas foi encurtando o tempo. Passou para 12h27 e, por fim, 12h28. Foram somente dois minutos, então, de pit-lane aberto.

Enorme fila se formou nos pits, então. Todo mundo esteve na pista, mas pouca gente se preocupou em andar rápido. Entre os que quiseram, Pierre Gasly levou a melhor e acabou abarcando a primeira colocação, seguido por Kevin Magnussen e Valtteri Bottas. Se o TL1 de ontem teve quatro equipes diferentes nas quatro primeiras posições, o TL3 repetia o feito com Alpine, Haas, Sauber e McLaren, porque Lando Norris ficou no quarto lugar. Claro que a situação do treino de ontem era muito mais realista.

Fórmula 1 2024, GP da Holanda Zandvoort, TL3: