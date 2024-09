Bortoleto corta mais de 25 pontos na Itália e cola em Hadjar. Confira classificação da F2

Gabriel Bortoleto no pódio em Monza, na Itália (Foto: McLaren)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/09/2024 - 10:13 • Monza (ITA)

Gabriel Bortoleto deixou a sexta-feira, logo após a classificação para a rodada da Itália, sabendo que teria uma missão quase impossível pela frente: impedir que o líder, Isack Hadjar, escapasse de vez na liderança, uma vez que o francês largaria em segundo na corrida de domingo (1º), enquanto ele teria de fazer duas provas de recuperação depois de ficar apenas em último. Só que corridas são imprevisíveis, sobretudo na Fórmula 2, e o brasileiro operou verdadeiro milagre ao deixar Monza apenas 10,5 atrás do líder.

Bortoleto teve bela performance ainda no sábado ao saltar de 22º para oitavo, posto ganhado na linha de chegada ao empatar com Dennis Hauger. Sem saber o que fazer diante da situação extremamente rara, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) achou por bem dividir o único tento entre os dois, deixando cada um com 0,5.

Invencionice à parte, o domingo trouxe cenário ainda mais complicado para Gabriel, pois além de Hadjar em segundo, Zane Maloney, então quarto na tabela, era o pole-position, com Paul Aron logo atrás, em terceiro no grid. Mas a sorte aliada a uma atuação de gala fez a história mudar completamente, e Bortoleto venceu a corrida 2, anotando mais 25 tentos e agora somando 154,5.

Hadjar, por sua vez, sofreu bastante com o ritmo da Campos no veloz circuito de Monza e deixou a rodada zerado, mantendo os 165 somados até a rodada da Bélgica, antes das férias.

Maloney terminou a corrida 2 em segundo e agora é o terceiro colocado com 135 pontos, enquanto Aron novamente teve um fim de semana para esquecer ao abandonar as duas corridas. O estoniano, portanto, permanece com 124 na classificação.

Jak Crawford é o quinto, com 105, 6 a mais que Andrea Kimi Antonelli, confirmado na Mercedes no grid da F1 2025. Franco Colapinto, que deixou a F2 para assumir a vaga de Logan Sargeant na Williams no restante da temporada, é quem ocupa o sétimo posto com 96, enquanto Hauger (83,5), Victor Martins (74) e Kush Maini (74) completam o top-10. Enzo Fittipaldi soma 61 e é o 11º.

A Fórmula 2 volta de 13 a 15 de setembro em Baku, para a disputa da rodada do Azerbaijão, a 12ª da temporada 2024.