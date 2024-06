Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 20:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O Franca venceu o Flamengo por 69 a 59, pelas Finais do NBB 2023/24, nesta quinta-feira (13), no Maracanãnzinho, Rio de Janeiro e conquistou o seu terceiro título do campeonato nacional. O time paulista continuou com o seu ritmo agressivo nos ataques e conquistou o seu terceiro campeonato brasileiro seguido.

🏀 COMO FOI A PARTIDA?

As equipes começaram o primeiro tempo de forma tímida, mas aos poucos foram marcando os primeiros pontos. O Franca saiu na frente e colocou uma diferença de quatro pontos na partida. Com a ajuda da torcida, Flamengo continuou correndo atrás do prejuízo em relação à equipe francana - que teve com o seu maior aliado Santiago Scala, que estava realizando a sua terceira cesta de três -

O jogo continuou sendo bem pegado, já que ambas equipes estavam trabalhando duro e não deixando passar nada. No entanto, as equipes aproveitavam os erros de cada uma e tentava pontuar. O Franca continuou a frente do placar e deixou o primeiro tempo liderando por 26 a 22.

No segundo tempo, o Franca continuou aumentando a distância entre o Flamengo, chegando a ter 10 pontos de diferença, a maior da partida até então. No entanto, o restante do jogo continuou sendo liderado pelos francanos e o melhor ataque da competição se deu bem, venceu a partida e conquistou o campeonato por 69 a 59.

🏀 O QUE VEM POR AÍ?

Com o fim da temporada, as equipes irão descansar por um certo período e futuramente, se preparar para o próximo campeonato da NBB 2024/25.