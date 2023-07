Tom é integrante do time da Meyer Shank Racing no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e é um piloto muito talentoso. Mais cedo ou mais tarde ele iria pilotar na nossa categoria pelo excelente trabalho que está realizando. As circunstâncias fizeram com que ele entrasse no time agora e anotem o que estou dizendo: ouviremos muito falar nesse nome daqui para a frente na IndyCar.