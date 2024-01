A Fórmula 1 frustrou os sonhos da Andretti de entrar na categoria com um comunicado divulgado nesta quarta-feira (31). A organização recusou o ingresso e a oferta da equipe americana para 2025. No entanto, com uma longa declaração afirmando que a Formula One Management Group (FOM), não sentia que a escuderia justificava um lugar no grid nos últimos anos, deixou as portas abertas para a marca conquistar o 11º lugar a partir de 2028.