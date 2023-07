Tendo como o melhor resultado uma chegada em 12º em Mônaco, De Vries está muito distante do desempenho esperado e de distante de seu, agora ex-companheiro de equipe, Yuki Tsunoda. O japonês chegou duas vezes em 10º, marcando dois pontos no campeonato, e sempre brigou no meio do grid para conquistar mais pontos. Já o holandês, poucas vezes aparecia nas corridas.