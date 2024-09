Forehand de Sabalenka é o mais forte do US Open e impressiona pela potência

Aryna comemorando ponto no US Open 2024 (Foto: ANGELA WEISS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 17:50 • Nova Iorque (EUA)

Aryna Sabalenka, número dois do ranking, está chamando atenção no US Open. A tenista é a dona do golpe de forehand mais forte do torneio de Grand Slam deste ano, segundo as estatísticas da competição. As bolas da bielorussa alcançam uma média de 129 km/h, à frente do espanhol número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, com 127 km/h.

Enquanto isso, Jannik Sinner fica na terceira colocação, com 126 km/h, e o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, chegou a 122 km/h no torneio.

Sobre as estatísticas, Aryna não acreditou e brincou falando que era 'um pouco constrangedor'.

— Vi as estatísticas do meu forehand e ainda não acredito que ele seja tão rápido. É até um pouco constrangedor estar no topo, batendo mais forte que os homens — disse Sabalenka.

Sabalenka está na semifinal do US Open. A partida será nesta quinta-feira (8), contra a norte-americana Emma Navarro. Se vencer, avançará para sua segunda final de US Open seguida. Em 2023, a bielorrussa acabou derrotada na decisão pela americana Coco Gauff, ficando com o segundo lugar.