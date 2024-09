Sabalenka venceu a campeã das Olimpíadas de Paris nas quartas de final do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/09/2024 - 11:11 • Nova York (EUA)

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, segue arrasando no US Open. Na noite de terça-feira (3), não deixou Qinwen Zheng, sétima colocada do mundo e campeã das Olimpíadas de Paris, sentir o cheiro da partida. Com a vitória, Sabalenka está na semifinal da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A bicampeã do Australian Open, que derrotou Zheng na final deste ano, venceu mais uma vez a oponente, desta vez, marcando 6/1 6/2. A tenista precisou de apenas 1h13min de partida para alcançar a vitória na quadra central Arthur Ashe. Sabalenka dominou as ações do início ao fim conseguindo duas quebras em cada set e não deixando a oponente respirar.

Aryna Sabalenka se classificou para a semifinal do US Open 2024 (Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP)

A bieloruusa emplacou a décima vitória consecutiva. Campeã de Cincinnati, a tenista do leste europeu tentará sua segunda final no US Open, onde foi vice-campeã em 2023. Para alcançar a decisão, entretanto, precisará passar pela estadunidense Emma Navarro, na quinta-feira (5). A 12ª colocada do mundo jogará sua primeira semifinal de Grand Slam, após derrotar a espanhola Paula Badosa, 29ª, por 6/2 7/5.

Sabalenka alcança a semi em Nova York pela quarta vez na carreira. A tenista soma seis semis de Grand Slams no piso duro.