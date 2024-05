Flamengo lidera do início ao fim e vence o Bauru pelo jogo 1 das semifinais do NBB

Didi Louzada lidera o Flamengo à vitória no jogo 1 (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo liderou o jogo 1 do início ao fim e saiu na frente na série semifinal do NBB contra o Bauru, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (18). A equipe da casa abriu oito pontos de vantagem no primeiro quarto e depois só aumentou a diferença, vencendo as parciais de todos os quartos e fechando o placar em 92 a 61.

Apesar da vitória tranquila, o clima dentro da quadra foi bem quente. Durante o terceiro quarto, quando o Flamengo vencia por 23 pontos de diferença, os jogadores das duas equipes se desentenderam e começaram uma confusão generalizada, controlada pela arbitragem posteriormente.

Os maiores pontuadores do Flamengo e da partida foram o ala-pivô Gabriel Jaú, com 19 pontos, e o ala-armador Didi Louzada, com 18 pontos.

Na outra semifinal, o Franca venceu o Minas por 87 a 63 no sábado (17). As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (20).

O segundo e o terceiro jogo da série entre Flamengo e Bauru serão no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, na terça e quinta-feira, dia 21 e 23, ambos às 19h30. Caso necessário, o duelo volta para o Rio de Janeiro, onde serão realizadas as partidas quatro e cinco, nos dias 26 e 28 de maio, respectivamente.