FIVB divulga jogos do Brasil no Mundial de Vôlei masculino de 2025

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quarta-feira (7) a tabela detalhada de jogos do Mundial de Vôlei masculino de 2025. A competição será realizada nas Filipinas, entre 12 e 28 de setembro. O Brasil está no grupo H com China, República Tcheca e Sérvia.

continua após a publicidade

A estreia da Seleção Brasileira será no dia 14 de setembro, contra a China, às 10h (de Brasília). No dia seguinte, a equipe terá a República Tcheca pela frente, às 23h, e fechando a primeira fase, o Brasil encara a Sérvia, no dia 17, também às 23h.

➡️ Osasco domina Brusque e sobe na tabela da Superliga Feminina de Vôlei

Mundial de Vôlei Masculino com 32 seleções

A abertura da competição será entre Filipinas e Tunísia, no dia 12 de setembro, às 8h. Esta será a primeira edição do Mundial com a presença de 32 seleções. Além disso, o torneio representará uma “nova era” para o evento, já que será realizado a cada dois anos a partir deste ano.

continua após a publicidade

As equipes estão divididas em oito grupos de quatro equipes na primeira fase, onde as duas melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir de então, ocorre o mata-mata direto até a final, prevista para o dia 28 de setembro.

Todas as 64 partidas serão realizadas em Manila, capital das Filipinas, tendo dois ginásios como sede: o Smart Aranet Coliseum, com capacidade para receber 14 mil espectadores, e a SM Mall of Asia Arena, com capacidade para público de 20 mil pessoas.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira de Vôlei durante a Liga das Nações, no Rio de Janeiro (Foto: FIVB)

Histórico recente do Brasil na competição

A última edição do Mundial foi realizada em 2022, com Polônia e Eslovênia como sedes, e teve a Itália como campeã, vencendo os poloneses na final. Dono de três títulos mundiais, o Brasil ficou com a medalha de bronze naquela ocasião.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei masculino de 2025

14/09, às 10h: Brasil x China

15/09, às 23h: Brasil x República Tcheca

17/09, às 23h: Brasil x Sérvia

*Todos os jogos no horário de Brasília