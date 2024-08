Fiji Pro: confira resultados de brasileiros no segundo dia de competição

Gabriel Medina em ação na etapa de Fiji da WSL (Foto: WSL / Kelly Cestari)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 21:54 • Rio de Janeiro

A etapa de Fiji da WSL chegou ao segundo dia de competição nesta quinta-feira (22). Os brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Yago dora entraram em ação na chave masculina. Já na feminina, Tatiana Weston-Webb foi a única representante do Brasil no torneio.

As emoções do dia começaram com a brasileira vencendo a bateria de repescagem. Com as notas 6.17 e 5.33, Tati somou 11.50 pontos e eliminou a estadunidense Sawyer Lindblad para avançar as quartas de final da chave feminina.

No masculino, Gabriel Medina foi o primeiro a entrar nas águas de Fiji. Em uma bateria com poucas ondas, o brasileiro conseguiu somar 9.87 e 5.07, totalizando 14.94 pontos para eliminar o estadunidense Jake Marshall. A Brazilian Storm continuou com Yago Dora eliminando o marroquino Ramzi Boukhiam. Ele somou 14.26 pontos na bateria contra 11.26 do adversário.

Na última bateria brasileira do dia, Ítalo Ferreira não conseguiu passar do havaiano Barron Mamiya. Em um mar com poucas ondas boas, os dois surfistas chegaram a ter 27 investidas em busca de somar notas no confronto. O adversário conseguiu encontrar as melhores notas e venceu a bateria ao somar 11.67 pontos.

O resultado eliminou as chances do brasileiro em avançar para a final do circuito. Por outro lado, Yago Dora e Gabriel Medina ainda seguem em busca da vaga para a decisão, que será em Lexus, em São Clemente, Califórnia Estados Unidos.