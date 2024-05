FIA explica trapalhada em safety car que deu vantagem a Norris no GP de Miami

Lando Norris venceu o GP de Miami (Foto: Chris Graythen/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/05/2024 - 14:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Nada pode tirar o mérito da surpreendente primeira vitória da carreira de Lando Norris na Fórmula 1, já que o britânico fez ótimo proveito das atualizações aplicadas no carro da McLaren e cruzou a linha de chegada 7s612 à frente de Max Verstappen. Porém, se não fosse um erro cometido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no momento em que mandou o safety-car para a pista logo após a batida de Logan Sargeant, o resultado do GP de Miami poderia ter sido diferente.

Enquanto tentava fazer uma manobra de ultrapassagem para cima do piloto da Williams, Kevin Magnussen acabou tocando na roda traseira de Sargeant, que girou e bateu na barreira de proteção, precisando de ajuda para retirar o FW46 do local. Quando isso aconteceu, na volta 29, Norris era o primeiro colocado, com 11s631 de vantagem em relação a Verstappen, segundo, que, por sua vez, já havia parados nos boxes para realizar a troca de pneus.

Para tirar proveito da entrada do safety-car, a escuderia laranja-papaia decidiu chamar o dono do MCL38 #4 aos boxes, pois, desta forma, o mesmo poderia ganhar algumas posições importantes, ainda que não fosse o suficiente para permanecer na liderança. Mas foi neste momento que os comissários cometeram um erro que, talvez, pode ter mudado o resultado final da prova.

A FIA só autorizou a entrada do carro de segurança na pista quando Norris já havia passado pela linha de chegada, e, desta forma, o mesmo acabou se posicionando exatamente na frente de Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz e os demais, que tiveram de seguir o limite de velocidade estabelecido. Com o safety-car segurando todo o pelotão, Lando abriu uma vantagem enorme, tendo tempo de entrar nos boxes, trocar os pneus e voltar na liderança.

Percebendo o erro, a direção de prova, então, ordenou o realinhamento, mas o equívoco já havia interferido diretamente nas posições. Não tendo qualquer culpa no ocorrido, Norris relargou na ponta, impôs forte ritmo e conseguiu superar o tricampeão da Red Bull com folga.

Agora, dois dias após o fim da sexta etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, o órgão regulador do esporte decidiu se manifestar e explicar o real motivo da entrada do safety-car no momento incorreto. “Demoramos a autorizar a entrada do carro de segurança, então eles acabaram perdendo [Lando] Norris por causa de 20 metros”, disse a FIA ao portal neerlandês RacingNews365.

“E então, naquele momento, a direção de prova decidiu fazer uma volta lenta para reunir todos os carros e permitir que os fiscais iniciassem a recuperação do veículo [Williams de Sargeant], o que não teria sido possível se eles tivessem deixado todos os carros passarem diretamente pelo safety-car. Então eles esperaram até que todos os carros estivessem reunidos antes de permitir que passassem”, finalizou.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana dos dias 17 a 19 de maio, com o GP da Emília-Romanha, no circuito de Ímola.