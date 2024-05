Ferrari troca engenheiro de corrida de Leclerc a partir do GP da Emília-Romanha

Leclerc chegou na Ferrari em 2019 (Foto: GIORGIO VIERA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/05/2024 - 18:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Ferrari anunciou, nesta quinta-feira (9), que Xavi Marcos Padros deixará de ser o engenheiro de corrida de Charles Leclerc. O promovido ao posto será Bryan Bozzi. A Scuderia comunicou, em curta nota, que a mudança vale a partir do GP da Emília-Romanha, mas que o espanhol segue na equipe, agora no desenvolvimento de áreas em outros programas importantes da fábrica, mas sem destacar quais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Marcos Padros está na Ferrari desde 2018 e trabalha junto de Leclerc desde a chegada do monegasco em Maranello, na temporada 2019. Sendo engenheiro de corridas de Charles, colaborou nas cinco vitórias conquistadas pelo piloto até aqui, além do vice-campeonato mundial em 2022. Também já trabalhou em HRT e também na Williams, onde foi engenheiro de performance de Felipe Massa.

➡️ Norris admite ansiedade por disputa de título contra Verstappen: ‘Um dos maiores’

Bozzi está na Ferrari desde 2012 e era o engenheiro de performance de Leclerc. Na equipe, também já trabalhou nos postos de engenheiro de túnel de vento e de aerodinâmica. Pelo lado de Carlos Sainz, quem segue comandando as ações no rádio durante as corridas é Riccardo Adami, que está no posto desde 2015, ainda na época de Sebastian Vettel.

A Ferrari atualmente ocupa a segunda posição no Mundial de Construtores, com 187 pontos. O time tem uma vitória registrada em 2024, com Sainz no GP da Austrália, em prova que teve o 1-2 da Scuderia. Leclerc é terceiro no Mundial de Pilotos, com 98 tentos, contra 83 do espanhol.

(Foto: Giorgio Viera / AFP)

A Fórmula 1 retorna no fim de semana dos dias 17 a 19 de maio, com o GP da Emília-Romanha, no circuito de Ímola, na Itália, já valendo a troca do engenheiro de corrida de Leclerc.