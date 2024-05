Norris admite ansiedade por disputa de título contra Verstappen: ‘Um dos maiores’

Norris venceu o Grande Prêmio de Miami (Foto: Mark Thompson/AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/05/2024 - 17:00 • Miami (EUA)

A primeira vitória na Fórmula 1, conquistada no GP de Miami do último domingo (5), já faz Lando Norris pensar no passo seguinte: ser campeão mundial. Apesar de reconhecer que a McLaren não fará frente à Red Bull nesta e na próxima temporada, o britânico sonha com um carro competitivo para 2026, quando entra em vigor o novo regulamento, e projeta um duelo contra Max Verstappen, apontado pelo #4 como um dos melhores da história.

O britânico destacou que a ordem de forças pode mudar a partir de 2026, quando a categoria terá novas regras para construção do carro e do motor. Inclusive, a Red Bull terá nova parceria para a unidade de potência: segue como Red Bull Powertrains, mas sai o corpo técnico da Honda, que vai para a Aston Martin, e entra a Ford, que já está 20 anos fora da categoria — a última vez que o logo da montadora norte-americana esteve estampado em um carro foi em 2004, com a extinta Jordan.

A McLaren, no entanto, deve permanecer com motores Mercedes, mesmo corpo técnico e também a dupla de pilotos, Norris e Oscar Piastri. Uma receita que vem dando certo nos últimos meses, que tirou o time do fundo do pelotão no início de 2023 para a constante briga pelo pódio em 2024 — já são três em seis etapas desta temporada, contando a vitória de domingo.

Todos estes fatores alimentam a esperança de Norris: brigar pelo título com Verstappen a partir de 2026.

- Estou ansioso por isso, quero desafiá-lo, disputar com ele. Quero lutar porque acho que Max é um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Vou me provar diante de um dos melhores - declarou.

(Foto: Mark Thompson/AFP)

Norris e Verstappen possuem bom relacionamento que extrapola as pistas, com alguns hobbies em comum — ambos disputam corridas de automobilismo virtual e já até compartilharam o mesmo carro em eventos de endurance. O britânico disse que a amizade entre eles não é das mais próximas, mas que relação vai mudar em caso de duelo.

- Com certeza, vai mudar [a amizade com Verstappen]. Não quero dizer de uma maneira ruim, mas temos respeito um pelo outro. Nós nos damos bem. Não somos melhores amigos, não mandamos mensagens um para o outro todos os dias - finalizou.

A Fórmula 1 retorna de 17 a 19 de maio com o GP da Emília-Romanha, no circuito de Ímola.