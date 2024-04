Alonso fala sobre aposentadoria e planeja ‘nova função’ na Aston Martin

Alonso é o mais experiente do grid (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/04/2024 - 18:35 • São Paulo (SP) • Atualizada em 17/04/2024 - 20:49

De contrato renovado com a Aston Martin, o veterano Fernando Alonso assinou um vínculo que vai mantê-lo no grid até o fim da temporada 2026 da Fórmula 1, quando terá 45 anos de idade. Aos 42 no momento, o espanhol comentou sobre a perspectiva de ser o primeiro piloto de 45 anos no grid desde Graham Hill, em 1975, e disse que se vê em uma função diferente na equipe inglesa caso a aposentadoria chegue antes disso.

- Não sei quando vou parar de pilotar. Assinei o contrato para estar no carro, mas, se parar um pouco antes, provavelmente ficarei em uma função diferente - admitiu o bicampeão mundial.

Alonso é o recordista histórico de corridas na Fórmula 1, com 381 GPs disputados, e se prepara para ser o primeiro a atingir a marca de 400 no GP do Catar deste ano. Apesar da longevidade, o espanhol garantiu que será honesto com a Aston Martin caso sinta que algum aspecto da pilotagem foi afetado pela idade, tanto em caso de perda de motivação como velocidade nas pistas.

- Vou ter mais de 45 anos e vou continuar correndo. Se um dia sentir que não estou mais motivado, que as corridas não estão boas ou que não sou rápido — entrar em um período da temporada em que não me sinta veloz ou aguçado sobre os aspectos da corrida ou da classificação —, tenho uma relação com a Aston Martin em que posso ser honesto - afirmou o piloto espanhol

No entanto, Fernando garantiu que não espera ver isso acontecendo em um futuro próximo e disse que se sente muito bem no momento. Para ele, o GP do Japão foi uma de suas melhores corridas na Fórmula 1, que está prestes a ter outro piloto na casa dos 40 anos: Lewis Hamilton, que vai iniciar um novo capítulo com a Ferrari depois de fazer aniversário em janeiro.

- Serei o primeiro a levantar a mão e dizer: ‘acho que perdi aqui ou ali’. E vamos encontrar soluções. Mas não vejo isso acontecendo nos próximos anos. Como eu disse, o Japão foi uma das minhas melhores corridas. Estou me sentindo bem, forte, não sinto problemas - opinou.

Além disso, o lendário piloto espanhol reforçou que a idade não deve ser um fator impeditivo de grandes performances no esporte e reforçou com o exemplo de Hamilton.

- Lewis terá 40 anos a partir de janeiro. Então, sobre isso, não serei o único com mais de 40 anos a comentar esses assuntos. Talvez tenhamos outros pilotos - finalizou Alonso.