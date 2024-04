Fernando Alonso encerra mistério e decide futuro na F1

Fernando Alonso chegou à Aston Martin em 2023 (Foto: Philip FONG / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 11/04/2024 - 14:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O mistério finalmente foi encerrado. Fernando Alonso decidiu renovar contrato com a Aston Martin e segue no grid da Fórmula 1 por mais alguns anos. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (11), com um breve anúncio nas redes sociais da equipe e uma frase do piloto dizendo que fica.

Apesar dos 42 anos, Alonso ainda entrega alto nível de performance no grid atual da F1. No ano passado, quando a Aston Martin começou o ano como segunda força do grid, Fernando emplacou cinco pódios nas seis primeiras corridas. Por isso, o bicampeão mundial foi alvo de diversas especulações nos últimos meses, principalmente envolvendo equipes como Red Bull e Mercedes, que seguem com uma vaga indefinida para 2025.

Nesta semana, a revista alemã Auto Motor und Sport destacou que Red Bull e Aston Martin tinham dado um ultimato de duas semanas para o espanhol definir o futuro. Alonso também teve o nome ligado com a Mercedes, para substituir Lewis Hamilton, mas ironizou a rival dizendo que “não parece atraente”.

- Muito já foi dito e escrito sobre meu futuro na Fórmula 1 nos últimos meses, mas hoje estou orgulhoso de anunciar que vou seguir aqui na Aston Martin em um contrato multianual. Disse no começo do ano que se continusse correndo, sentaria com a equipe primeiro. Desde o momento que cheguei, em 2023, me senti em casa. Nos últimos 15 meses, alcancei tantas coisas, com memoráveis pódios e disputas - declarou.

- Sou muito grato pela confiança do Lawrence (Stroll) e do Mike (Krack) em mim e ao lado do Lance (Stroll) estou empolgado para ver o que alcançamos juntos. Esse é só o começo do projeto e estou orgulhoso de fazer parte, estou no meu auge físico e querendo mais - completou.

Alonso chegou na Fórmula 1 em 2001, com a Minardi, mas também passou por Renault — onde conquistou os títulos de 2005 e 2006 —, McLaren, Ferrari e Alpine antes de chegar à Aston Martin no ano passado. Atualmente, o espanhol é o oitavo colocado, com 24 pontos colocados. Já o time de Silverstone ocupa o quinto posto no Mundial de Construtores.