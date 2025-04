Felipe Meligeni vai à semifinal no México e garante salto no ranking

O brasileiro Felipe Meligeni Alves, atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), e 153º colocado no ranking, se classificou, na noite da última sexta-feira (11), para a semifinal do Challenger 125 da Cidade do México, evento no saibro com premiação de US$ 200 mil (quase R$ 1,2 milhão). A semifinal acontece neste sábado (12), a partir das 17h30.

O gaúcho derrotou o americano Alfredo Perez por 6/3 6/2 em partida rápida, com apenas 1h06min de duração. O quarto melhor jogador do Brasil vai buscar vaga na final, contra o suíço Marc Huesler, 142º no ranking e sétimo favorito.

Felipe Meligeni busca a segunda final em torneios no México, onde foi campeão em Mérida, também no saibro. A campanha vai colocando o tenista como o 140º no ranking mundial e, caso alcance a final, se estabelecerá na 132º posição. Caso seja o campeão terá seu maior desempenho na carreira superando o 128º.

— Estou me sentindo muito confiante e com boas sensações durante os jogos. Terei uma semi difícil, pois o Huesler saca muito bem e nessas condições é difícil jogar contra um jogador assim. É ficar concentrado e fazer o melhor que eu puder — disse Felipe.

A semifinal acontece neste sábado a partir das 17h30 com transmissão do Disney+.

Além de Felipe Meligeni, outro brasileiro disputa semifinal no México

Orlando Luiz, jogador brasileiro de tênis. (Foto: João Pires/Fotojump)

Na Espanha, o brasileiro Orlando Luz e o francês Albano Olivetti disputam, neste sábado (12), a semifinal nas duplas do Challenger de Madri. Os jogadores enfrentam a parceria do austríaco Lucas Miedler e o português Federico Cabral. Se vencerem, a dupla disputa a final também neste sábado pela manhã. A programação foi adiada na última sexta-feira (11) por conta da chuva.

Caso avancem para a final, a dupla poderá jogar a decisão contra os vencedores do espanhol Inigo Cervantes e o ucraniano Denis Molchanov ou a dupla do suíço Jakub Paul e o holandês David Pel, após descanso das parcerias vencedoras.