Felipe Gustavo fica em segundo na etapa de Las Vegas da SLS

Felipe Gustavo (de blusa preta) no pódio da SLS, em Las Vegas, Estados Unidos (Foto: Justin Crawford/SLS)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 15:51 • Las Vegas (EUA)

Felipe Gustavo conquistou o vice-campeonato da etapa de Las Vegas da Liga Mundial de skate street (SLS), neste sábado (31), no estado de Nevada. O brasileiro somou 25,3 em três manobras, contra 26,2 do campeão, o japonês Kairi Netsuke.

As primeiras manobras de Felipe foram avaliadas em 8 e 8,4. Em seguida, o brasileiro errou três tentativas e na penúltima manobra, de um total de sete, voltou a pontuar, alcançando sua maior nota: 8.9.

Além de Felipe, havia dois brasileiros na prova. Nomes como Filipe Mota — que terminou na quinta posição com somatório 15 — e Carlos Ribeiro, que acabou em último e não conseguiu encaixar nenhuma manobra.

Os japoneses Yumeka Oda e Kairi Netsuke, vencedores da etapa da SLS Las Vegas (Foto: Justin Crawford/SLS)

No feminino, Pâmela Rosa foi a única representante do Brasil na final e ficou fora do pódio — formado por Yumeka Oda (JAP), Paige Heyn (USA) e Funa Nakayama (JAP) — Rayssa Leal, campeã da terceira etapa da temporada disputada em San Diego, não participou do evento em Las Vegas

A SLS terá ainda mais duas etapas antes do “Super Crown” em dezembro, na cidade de São Paulo. As competições serão realizadas entre os dias 12 e 13 de outubro, em Sydney, na Austrália, e 23 de novembro, em Tóquio, no Japão.