Abrindo com uma nota 9, Felipe Gustavo não sentiu a pressão ao fazer sua última manobra. Precisando de um 8,5 para passar o então primeiro colocado Dashawn Jordan, Felipe marcou um 8,8. No somatório, ele ficou com 35,4 contra um 35 de Jordan. Huston terminou em terceiro com 17,1. O brasileiro Lucas Rabelo ficou em quarto com 23,8.