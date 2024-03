Bia Haddad é eliminada após levar virada em Indian Wells

Bia Haddad (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 11:01 • Indian Wells (Califórnia)

A tenista número 1 do Brasil e 13ª do mundo, Beatriz Haddad Maia, perdeu, de virada para a russa Anastasia Pavlyuchenkova. A partida, foi a mais longa batalha deste domingo (10), na terceira rodada do WTA 1000 de Indian Wells. Com a derrota, a brasileira dá adeus à competição.

Bia Haddad encarou 2h40 de partida, mas foi superada com placar de de 2/6 6/4 6/3. A atleta converteu o mesmo número de aces e duplas faltas que Pavlyuchenkova, quatro nas duas estatísticas. Além disso, Bia teve 55% de aproveitamento dos pontos jogados com seu primeiro serviço, contra 66% da russa.

COMO FOI A PARTIDA? 👀

O primeiro set começou com as duas tenistas se pressionando. Bia abriu 2/0 com quebra de saque no segundo game. No entanto, cometeu alguns erros e viu a rival devolver a quebra na sequência. Pavlyuchenkova acabou sacando mal ao ser pressionada no 4º game, foi quebrada e viu a brasileira abrir 4/1. Bia administrou e fechou a parcial em nova quebra.

A segunda etapa foi marcada pelo longo tempo para definir os pontos. As tenistas precisaram de 30 minutos de disputa para definir os três primeiros games da parcial. Pavlyuchenkova conquistou a quebra no 3º game e abriu 3/1 no placar, mas viu Bia devolver a quebra de saque e igualar no 6º game. A brasileira, no entanto, não conseguiu trabalhar bem dentro de quadra e sofreu nova quebra no 7º game. Com isso, a russa conseguiu empatar a partida.

Bia Haddad Maia foi eliminada no torneio de simples de Indian Wells (Foto: Ryan Lim / AFP)

No terceiro set, o jogo seguiu muito brigado, com pontos longos e as tenistas vencendo pontos no saque da rival. Pavlyuchenkova chegou a quebra de saque em erro de Bia no 7º game, conseguiu confirmar na sequência e voltou a romper o serviço da brasileira para virar a partida.

A derrota eliminou Bia Haddad, de forma precoce, do Indian Wells. A brasileira, entretanto, segue viva na disputa de duplas, ao lado da americana Taylor Townsend. Por outro lado, Pavlyuchenkova avançou de fase e agora encara a ucaniana Marta Kostyuk.