Max Verstappen mostrou que ainda há muito jogo pela frente e está mais vivo do que nunca na temporada 2024 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira (18), o neerlandês da Red Bull cravou a pole-position da corrida sprint do GP dos Estados Unidos ao guardar a melhor volta do dia para a última ida à pista. O tempo de 1min32s833 foi o suficiente para roubar o primeiro posto de George Russell por 0s012. Charles Leclerc ficou em terceiro.

O maior desafio dos pilotos durante a sessão foi se manter longe dos erros e escapadas no ‘meio recapeado’ asfalto de Austin. O treino livre realizado horas antes, aliás, trouxe mais dúvidas do que certezas, por mais que a Ferrari tenha se apresentado forte tanto com os pneus duros quanto com os compostos macios.

SQ1 e SQ2, todavia, exigiram o uso dos médios, e a Mercedes deu algum sinal de vida depois de sofrer um bocado com a aderência e instabilidade do W15 no TL, sobretudo com Lewis Hamilton, que andou muito próximo de Leclerc na primeira parte e ficou a menos de 0s1 de Carlos Sainz no segundo trecho da sessão.

Com os macios, porém, quem resolveu aparecer para mostrar que ainda tinha muita, muita lenha para queimar foi Verstappen. Guardando a volta para o fim, foi o único a melhorar o tempo de Russell para recolocar a Red Bull na ponta de um grid de largada.

Lando Norris foi quem ficou devendo e terminou apenas em quarto, à frente de Sainz. Nico Hülkenberg, Hamilton, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto fecharam o top-10.

Max Verstappen em ação na classificação para a corrida sprint nos EUA (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Como foi a classificação da corrida sprint?

Depois de uma única sessão de treinos em que os pilotos passaram a maior parte do tempo andando de pneus duros e apanhando da baixa aderência dos trechos recapeados, a F1 voltou à pista norte-americana para a definição da pole-position da corrida sprint com 28°C de temperatura ambiente, asfalto em 35°C e umidade relativa do ar em 41%. E apesar da liderança da Ferrari, com Sainz à frente de Leclerc, era difícil afirmar com precisão que o duo partiria com vantagem sobre os demais rivais. A McLaren, por exemplo, só calçou os macios nos cinco minutos restantes do treino livre.

Mesmo assim, o principal adversário seria o asfalto, ainda com ondulações preocupantes e que puniram vários pilotos ao longo da atividade. Hamilton, por exemplo, chegou a dar um giro de 360°, enquanto Russell reclamou bastante da dirigibilidade do W15.

SQ1: Leclerc lidera, Piastri tem volta deletada e cai

Conforme manda o regulamento, todos partiram para a primeira parte da chamada sprint shootout com os compostos médios, e quem registrou a marca inicial a ser batida foi Verstappen: 1min34s698, com destaque para o melhor segundo setor do neerlandês. Magnussen, então, fez graça ao virar 1min34s403 e colocar quase 0s2 sobre o #1 da Red Bull.

Eram, todavia, as primeiras voltas ainda sendo completadas, tanto que a McLaren tratou de colocar ordem na casa com Norris cravando 1min33s919. Leclerc, então, foi 0s023 mais rápido que o inglês da McLaren e colocou a Ferrari na liderança, só que durou pouco, já que Hamilton foi 0s056 mais rápido e pegou o primeiro posto com 1min33s840.

Primeiras tentativas assinaladas, Ocon, Hülkenberg, Bottas, Zhou e Pérez eram os eliminados. Verstappen, por sua vez, via-se somente em décimo, enquanto Hamilton, Leclerc, Norris, Sainz, Russell, Magnussen, Alonso, Stroll e Tsunoda eram os demais que completavam o top-10.

Depois da passagem pelos boxes, Max achou um tempo de volta que o deixou em terceiro. Pérez veio no embalo, mas fez um primeiro setor muito ruim e ficou em sétimo. Faltando um minuto, com todos na pista, Piastri era somente o 14º, tendo apenas Albon o livrando da zona da degola. O australiano cometeu um erro no setor final, na curva 19, mas conseguiu arrancar um sétimo lugar, só que a direção de prova anotou a infração aos limites de pista e deletou a volta, jogando-o para 16º.

Albon também quase causou paralisação ao rodar na pista em volta rápida, mas evitou a batida. O que não deu para impedir foi a queda no SQ1, enquanto Franco Colapinto resistiu ao avançar para a segunda parte em 11º. Além do tailandês e Piastri, Ocon, Bottas e Zhou também foram eliminados. Na frente, Leclerc deu o troco e recuperou a liderança, deixando Hamilton em segundo.

SQ2: Sainz põe Ferrari na frente e Tsunoda elimina Pérez

Os Mercedes foram os primeiros a estabelecerem os tempos de volta a serem superados, com Hamilton à frente de Russell por 0s174. Norris ficou em terceiro no primeiro momento, mas logo a Ferrari entrou na brincadeira, com Sainz fechando o giro em 1min33s274, 0s096 mais rápido que Lewis. Leclerc subiu para terceiro.

Veio, então, Verstappen, com um tempo de volta 0s1 mais rápido que Sainz no segundo setor. Volta completada, 1min33s290, apenas 0s016 mais lento que o #55 da Ferrari. Com dois minutos para o fim, Gasly, Stroll, Alonso, Lawson e Tsunoda ainda não tinham tempos registrados, portanto seria tentativa única para passar ao SQ3.

Com 1min34s244 de Pérez na linha de corte, Tsunoda foi o primeiro a tentar avançar, e com sucesso, jogando o mexicano para fora. Já os demais não conseguiram avançar, portanto os eliminados foram Pérez, Lawson, Gasly, Stroll e Alonso, com a dupla da Aston Martin tendo volta deletada ao fim.

SQ3: Verstappen faz mágica e conquista pole da sprint

Hamilton, Russell e Colapinto partiram rápido para a pista, os demais seguraram um pouco mais nos boxes, saindo para a briga definitiva pela pole da sprint com menos de dois minutos para o fim. Russell, então, aproveitou a pista limpa para virar 1min32s845. Lewis, então, foi 0s5 mais lento, enquanto o novato da Williams escapou na subida da curva 1 e viu o tempo de volta comprometido.

Com menos de dois minutos para o fim, a Mercedes se viu com a chance clara de pole-position ao ver as tentativas frustradas de Ferrari e Norris de não conseguir bater o tempo de Russell. Mas faltava Verstappen, que nunca pode ser descartado. E por míseros 0s012, foi a Red Bull quem riu por último.