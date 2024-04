F1: cinco coisas que aprendemos nesta sexta-feira do GP do Japão

Oscar Piastri liderou um TL2 praticamente inútil no Japão (Foto: McLaren)







05/04/2024 - 20:47 • Suzuka (JAP)

O GP do Japão teve uma sexta-feira (5) complicadíssima. Foi no TL1, mesmo com ação atrapalhada por uma bandeira vermelha, a grande amostragem inicial de Suzuka, já que o TL2 foi completamente comprometido por causa da chuva.

Apesar de condições climáticas e horário que não batem com classificação e corrida, o TL1 é a base de análise primária aqui, com liderança de Max Verstappen e 1-2 de uma Red Bull que parece disposta a retomar as rédeas da categoria depois de um GP da Austrália difícil.

A Ferrari não iniciou tão longe assim e, de novo, vê Carlos Sainz na frente. Entre o espanhol e Charles Leclerc, as duas Mercedes, gratas surpresas da sexta-feira de treinos livres. Aston Martin e McLaren parecem próximas, enquanto a Williams vive drama. De novo.

Separamos cinco coisas que aprendemos nos treinos livres do GP do Japão, quarta etapa da Fórmula 1:

Dia caótico cria cenário quase lotérico para sábado

Até é possível fazer uma rápida fotografia e certa projeção para o restante do fim de semana, mas a verdade é que a chuva do TL2 complicou legal as coisas. A sessão que costuma ser a mais confiável para testes de classificação e corrida basicamente não existiu por conta da chuva e, assim, teve equipe sem experimentar novidades, outras com acertos pela metade. Para uma boa galera ali do grid, virou loteria.

Red Bull começa firme em busca de retomada do controle

No TL1, quando alguma coisa serviu para ser avaliada, foi a Red Bull quem apareceu na frente. E daquele jeitão das duas primeiras etapas do ano: com direito a Sergio Pérez na segunda posição. Lá na frente, um Verstappen ditando o ritmo e a sensação de que os austríacos estão prontinhos para a retomada do comando da temporada da F1 2024.

Ferrari segue na luta e quer brigar no Japão

A Ferrari tem um bom carro em 2024 e não deve ser diferente no Japão. Difícil imaginar que pegue a Red Bull, sim, mas muito mais porque os austríacos não devem sofrer como sofreram no Albert Park. Os italianos provavelmente vão se apresentar fortes de novo e é curioso que, outra vez mais, é Sainz que surge na frente. Leclerc deve entrar no bolo na classificação, de todo modo, numa Ferrari segunda força.

Mercedes desperta e finalmente empolga Hamilton

Não é pegadinha: Lewis Hamilton terminou um dia animado na F1 2024. O milagre da Mercedes pode ser pequeno, a amostragem foi pequena, mas o W15 pareceu um carro bom e isso tem seu valor. Agora é seguir o que o heptacampeão suplicou: Mercedes, não mexa radicalmente no acerto. Descanse esta noite, é melhor.

Williams vive novo drama com chassi velho: até quando?

Parece mentira, mas a Williams foi para o Japão com aquele chassi estraçalhado por Alexander Albon na Austrália. Bom, o time diz que foi reconstruído, que está relativamente decente, mas resolveu repassar o carro para Logan Sargeant. De novo, sem um chassi reserva para o fim de semana em Suzuka. E não é que Sargeant enfiou o carro azulzinho no muro de novo? Difícil acreditar, mas vive um drama novamente a idosa de Grove.

O treino livre 3 está marcado para daqui a pouco, às 23h30 (de Brasília GMT-3). No sábado, a classificação acontece às 3h. No domingo, a largada está marcada para às 2h.