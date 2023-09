"Já participamos de eventos, como o 'Cabaré com Bruno & Marrone e Leonardo', show “Irmãos” com Alexandre Pires e Seu Jorge, Cruzeiro do Zezé Di Camargo e Luciano, Cruzeiro do Chitãozinho e Xororó, somos parceiros do Edson e Hudson também e participamos de diversos jogos beneficentes com ex-jogadores e influenciadores”, conta.