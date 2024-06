Etapa de Saquarema da WSL é importante para Yago Dora garantir vaga nas finais

Yago Dora foi o vencedor da etapa de Saquarema da WSL em 2023 (Foto: Thiago Diz / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No circuito mundial desde 2018, Yago Dora é um dos grandes talentos brasileiros no surfe mundial. Na etapa de Saquarema da WSL, que começa neste sábado (22), o surfista terá a chance de garantir a vaga nas finais do campeonato. Esta seria a primeira vez do catarinense na decisão.

O atleta vive uma crescente na carreira. A cada temporada que passa, ele melhora seus resultados na WSL. No ano passado, terminou a competição na 7ª posição - agora, ocupa a 8ª colocação e busca um bom resultado em Saquarema para carimbar a vaga nas finais, em Trestles, na Califórnia.

- São detalhes que fazem muita diferença. Ano passado eu fiquei por duas baterias. Durante o ano todo, duas baterias a mais que eu tivesse avançado, eu estaria no Finals, né. Acho que é isso, essa presença em cada momento é o que vai fazer a diferença no final. Eu sei que as coisas não se encaixaram. Eu já tinha isso na cabeça no início da temporada. No esporte, muitas vezes é assim. É muito difícil a pessoa manter sempre essa linha de subida no gráfico. Tem momentos que a pessoa se perde um pouquinho para poder juntar as peças e construir algo melhor ainda, né. Acho que essa fase que eu estou vivendo agora, tem essa reconstrução. Então eu estou animado para conseguir fazer meu surfe de verdade. Acho que é essa presença e essa tensão em cada detalhe é o que pode fazer a diferença e me colocar no Finals - afirmou Yago Dora.

Yago Dora na etapa de El Salvador da WSL (Foto: Divulgação/WSL)

A etapa de Saquarema é a penúltima antes do WSL Finals. Mas Yago Dora terá a seu favor um fator que pode fazer a diferença durante a competição: a torcida. O surfista, inclusive, é o atual vencedor da etapa, com direito à nota 10 na final. Além dele, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira são os outros brasileiros restantes na briga pelo título.

Apesar de estar em uma boa temporada da WSL, Yago Dora não participará dos Jogos Olímpicos. O surfista acabou perdendo a vaga para Gabriel Medina - que venceu o ISA Games deste ano. A delegação brasileira em Paris terá ainda João Chianca, Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel.