Gabriel Medina disputará as Olimpíadas em Teahupo, no Taiti (Foto: Ed Sloane/World Surf League)







Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 30/05/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabriel Medina é o principal expoente da já conhecida "Brazillian Storm" - ou "Tempestade brasileira". Mas o destaque do surfista não é à toa, o atleta é tricampeão mundial de surfe e forte candidato à medalha nas Olimpíadas de Paris. No terceiro episódio do quadro Estrelas Nacionais, o Lance! te conta mais sobre os feitos de Medina.

Para começar a falar de Gabriel Medina, é necessário destacar o seu pioneirismo. Ainda muito jovem, o surfista foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial de surfe, em 2014. O título de Medina, conquistado com apenas 21 anos, foi o ponto de partida para o crescimento da popularidade do esporte no Brasil.

Gabriel não parou por aí e, quatro anos depois, em 2018, foi campeão mundial novamente - feito que se repetiu ainda em 2021. De 2014 para cá, o esporte não só cresceu, como ganhou novos representantes conhecidos pelo público. Filipe Toledo, Adriano de Souza (Mineirinho), Italo Ferreira e Tati Weston-Webb são alguns das dezenas de nomes que ganharam maior notoriedade no país. Além disso, em nove temporadas, o Brasil conquistou sete títulos mundiais, com quatro atletas diferentes.

Gabriel Medina venceu o ISA Games 2024 (Foto: ISA / Pablo Franco)

Mesmo com todos esses feitos impressionantes, Medina ainda não possui a medalha olímpica. O brasileiro esteve na última edição, de Tóquio, em 2021, mas deixou a competição sem subir ao pódio. Para chegar aos Jogos deste ano, o surfista demonstrou sua excelência, venceu todas as baterias do ISA Games e garantiu a vaga olímpica.

O brasileiro é considerado favorito. Afinal, a competição será disputada em Teahupo, no Taiti, local onde o surfista venceu a etapa do Circuito Mundial diversas vezes. Com isso, Gabriel Medina terá novamente a oportunidade de adicionar ao currículo a conquista que falta: o ouro nos Jogos Olímpicos.