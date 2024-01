Outra fórmula utilizada pela CELAD foi a não-comunicação aos atletas dentro do prazo obrigatório, de um ano, com a contagem iniciada a partir da abertura das investigações. O Relevo afirmou que a notificação era enviada aos atletas exatamente no 365º dia do processo via correio postal, demorando alguns dias para chegar. O Tribunal Administrativo de Esportes (TAD), portanto, livrava o esportista de qualquer punição devido aos informes serem tardios.