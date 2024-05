Esperança de medalha para o Brasil nas Olimpíadas, Lucas Verthein ‘aquece’ na Copa do Mundo de Remo

Lucas Verthein quer melhorar nesta segunda etapa (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 20:09 • São Paulo (SP)

Com vaga carimbada nas Olimpíadas, o remador Lucas Verthein representa o Brasil na segunda etapa da Copa do Mundo de Remo em Lucerne, na Suíça, nesta sexta-feira (24). Após terminar entre os 10 melhores na primeira etapa em Varese, Itália, Verthein competirá contra o holandês Simon Van Dorp, o norte-americano Ezra Carlson e o uruguaio Bruno Cetraro Berriolo na fase eliminatória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A competição começa às 12h no horário local (7h no Brasil), com as quartas de final previstas para o mesmo dia, às 10h no horário de Brasília. Após a etapa de Lucerne, Verthein retornará a Varese para mais duas semanas de treinamento antes da terceira etapa da Copa do Mundo em Poznan, Polônia, de 14 a 16 de junho.

➡️ Heróis Olímpicos: Martine Grael relembra bicampeonato olímpico e relata preparação para Paris 2024

Verthein destacou a importância de se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris, focando na evolução técnica e enfrentamento dos principais adversários. Ele afirmou estar em boa forma e determinado a alcançar seus objetivos.

- O mais importante é saber que estou buscando não só um bom resultado aqui em Lucerne, mas também a forma como vou remar contra meus adversários e como vou evoluir tecnicamente, um dos aspectos em que mais estou focado. Dos 25 remadores do Single Skiff que estarão aqui nesta etapa, grande parte estará em Paris lutando pelo mesmo sonho que o meu. Me sinto na minha melhor forma e vou atrás dos meus objetivos - concluiu Verthein.

Verthein em ação (Foto: Divulgação)