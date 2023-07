A equipe Pangea Speed Max Racing, do Iate Clube de Santa Catarina, de Florianópolis (SC), comandada por Jorge Carneiro, faturou o título Brasileiro vencendo no desempate com oito pontos perdidos a equipe Madrugada, do Veleiros do Sul, de Porto Alegre (RS). O pódio do Brasileiro foi fechado pelo Dona Marina, de Angra dos Reis (RJ) do Angra Veleiros, que terminou com onze pontos perdidos.